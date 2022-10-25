Подгорица, 25 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Черногории с 25 октября подорожали все виды топлива, сообщило Министерство капитальных вложений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Евродизель станет дороже на девять центов, поэтому литр будет стоить 1,65 евро. Литр мазута будет стоить 1,83 евро, что на семь центов больше, чем сейчас.

Бензин тоже будет дороже, а именно Eurosuper-95 будет стоить 1,34 евро. Литр Eurosuper- 98 подорожает на один цент и составит 1,38 евро.

Следующая коррекция цен пройдет 7 ноября.