Курган, , 14:49 — REGNUM В Кургане до конца 2022 года установят 50 водоразборных тёплых колонок. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

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В 2021 году также было установлено 50 колонок с подогревом на девять миллионов рублей. «Перезимовали» устройства для подачи воды беспроблемно.

Работы по установке тёплых колонок выполняет АО «Водный Союз». Как отмечает генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников, конструкция новых колонок более герметичная, состояние воды по показателям микробиологии улучшилось во много раз.

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