Сеул, 25 октября 2022, 14:51 — REGNUM Южная Корея внесет свой вклад в мировую борьбу с COVID-19, предоставляя свои вакцины нуждающимся странам. Об этом, как сообщает KBS, заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ёль.
Данное заявление он сделал 25 октября в ходе церемонии открытия Международного биосаммита.
Глава Южной Кореи сообщил о разработке вакцины для ревакцинации, разработанной SK bioscience и одобренной местными органами здравоохранения в сентябре текущего года, пообещал помочь в увеличении производственных мощностей в других странах, став центром подготовки кадров.
Затрагивая глобальные усилия по преодолению пандемии, Юн Сок Ёль отметил, что «мир должен усвоить урок о том, что сотрудничество и солидарность необходимы для подготовки к новой пандемии».
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