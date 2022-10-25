Сеул, 25 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Южная Корея внесет свой вклад в мировую борьбу с COVID-19, предоставляя свои вакцины нуждающимся странам. Об этом, как сообщает KBS, заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ёль.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Данное заявление он сделал 25 октября в ходе церемонии открытия Международного биосаммита.

Глава Южной Кореи сообщил о разработке вакцины для ревакцинации, разработанной SK bioscience и одобренной местными органами здравоохранения в сентябре текущего года, пообещал помочь в увеличении производственных мощностей в других странах, став центром подготовки кадров.

Затрагивая глобальные усилия по преодолению пандемии, Юн Сок Ёль отметил, что «мир должен усвоить урок о том, что сотрудничество и солидарность необходимы для подготовки к новой пандемии».