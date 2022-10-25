Уфа, 25 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Около четырех тысяч человек намерены призвать на военную службу в рамках осеннего призыва в Башкирии. Об этом 25 октября сообщил заместителя председателя государственного собрания БашкирииРустам Ишмухаметов в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что этот вопрос был рассмотрен на встрече с военным комиссаром республики в парламенте региона.

«Повода для беспокойства нет. Осенний призыв никак не связан со спецоперацией. Более того, в этом году его даже отложили на месяц, чтобы снизить нагрузку на военкоматы на фоне мобилизации», — сообщил Ишмухаметов.

Он напомнил, что призыв начнется 1 ноября.

«Из нашей республики на службу призовут около четырех тысяч ребят. В зону спецоперации срочники не попадут. Это принципиальная позиция президента России, и за этим следит военная прокуратура. У нас большая страна, большая армия, много других мест службы. Если же вы вдруг столкнетесь с фактом отправки срочника на передовую, пожалуйста, сообщайте. Среагируем незамедлительно», — сообщил он.