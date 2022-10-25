Екатеринбург, 25 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Свердловской области за месяц было совершено 68 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Шесть человек погибли, ещё 66 получили травмы. Среди пострадавших значатся и 14 детей.

Каждый второй наезд произошел в Екатеринбурге. В ведомстве отмечают, что зачастую пешеходы сами пренебрегают мерами безопасности и Правилами дорожного движения.