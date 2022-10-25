Москва, , 14:48 — REGNUM Законопроект о праве исполнителя государственного оборонного заказа использовать в период мобилизации и в военное время единый отдельный счет внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с депутатами от «Единой России» Максимом Топилиным и Владимиром Гутенёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что речь идет о счете, открытом по одному из государственных контрактов или контрактов по государственному оборонному заказу в уполномоченном банке с целью осуществления расчетов по всем государственным контрактам или контрактам по государственному оборонному заказу, заключенным данным головным исполнителем или исполнителем. О таком решении исполнитель государственного оборонного заказа должен уведомить уполномоченный банк.

При использовании единого отдельного счета на данный счет переводятся все денежные средства с остальных отдельных счетов, которые ранее были открыты головным исполнителем, исполнителем государственного оборонного заказа и которые подлежат закрытию в связи с использованием единого отдельного счета.

К единому отдельному счету применяются положения закона, регулирующие использование отдельного счета, за исключением, если по единому отдельному счету допускается исполнение исполнительных документов, предусматривающих взыскание денежных средств в пользу организаций, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа, а также обеспечивающие выполнение требования об использовании отдельного счета каждого государственного контракта, контракта.

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