Чебоксары, , 14:47 — REGNUM В Шумерле в Чувашии суд встал на сторону прокуратуры, которая вступилась за покусанного бродячей собакой школьника. Суд взыскал с чиновников 10 тыс. рублей компенсации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Собаки Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Проверка проводилась после обращения к правоохранителям жительницы Шумерли. Со слов горожанки, утром 12 сентября 2022 года на её несовершеннолетнего сына, когда он шёл в школу, напала бродячая собака. Бездомное животное также укусило ребёнка.

После происшествия женщина с сыном обратилась в больницу, где ему сделали профилактические уколы.

По данному факту прокуратура вышла в суд с иском о компенсации морального вреда с администрации Шумерли. Суд удовлетворил требование ведомства, взыскав с ответчика в пользу потерпевшего 10 тыс. рублей.

Напомним, что в июле 2022 года правоохранители потребовали выделить средства на строительство приюта для безнадзорных животных в Шумерле, а также подали иски на мэрию города в интересах четырёх покусанных детей.

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Как сообщало ИА REGNUM , 73-летний житель Яльчикского района Чувашии добивается возмещения ущерба после гибели козы от безнадзорных собак.