Москва, , 14:46 — REGNUM Стремительный рост доллара США на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и замедления китайской экономики оказали давление на юань, который потерял более 13% по отношению к доллару в 2022 году и, похоже, ожидает самого большого годового падения с 1994 года, когда Китай унифицировал рыночные и официальные курсы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Юань

«Китай в целом оказался в стороне от общемирового процесса ужесточения политики, направленного на усмирение высокой инфляции, при этом Пекин больше сосредоточен на поддержке своей экономики, пострадавшей от коронавируса. Такое расхождение в политике вызвало отток капитала в те же долларовые активы.

Поддерживать курс юаня с помощью валютных резервов, судя по всему, для Китая не представляется возможным, так как они сейчас находятся на многолетних минимумах, у уровня чуть выше $3 трлн, поскольку Китай сжег $1 трлн резервов, поддерживающих юань, во время последнего экономического спада в 2015 году.

Тем временем китайские власти делают шаг, который, с одной стороны, по официальной риторике, «помогает поддержать спрос в экономике» на фоне последствий локдаунов и экономического кризиса, а также поможет в экспорте китайских товаров.

С другой же стороны, сейчас юань находится в уязвимом положении, и поддерживать его — необоснованно дорого для монетарных властей Поднебесной. Таким образом, этот шаг убивает сразу двух зайцев», — пояснил эксперт.

Как сообщало, Центробанк Китая понизил средний обменный курс юаня до 7,1668 за один доллар.

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