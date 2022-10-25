Бишкек, , 14:46 — REGNUM Величина прожиточного минимума в третьем квартале 2022 года составила 7 242 сома (5 390 рублей) в среднем по Киргизии. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 13,5% или на 861 сом (640 рублей).

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Наиболее высокий прожиточный минимум установлен в Джалал-Абадской области — 7 495 сомов (5 580 рублей) и в столице Киргизии — 7 448 сомов (5 550 рублей).

Затем следуют Баткенская область — 7 062 сома (5 260 рублей), Нарынская область — 7 055 сомов (5 250 рублей), город Ош — 6 984 сома (5 200 рублей) и Иссык-Кульская область — 6 960 сомов (5 180 рублей).

А замыкают список Чуйская область — 6 839 сомов (5 090 рублей), Ошская область — 6 751 сом (5 030 рублей) и Таласская область — 6 584 сома (4 900 рублей).

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