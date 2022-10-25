Донецк, 25 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:10 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая (ст. Донецк — северный): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:17 ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив восемь ракет из БМ-21 «Град».