Париж, , 14:43 — REGNUM Отец 6-летней девочки, которая, как утверждается, подверглась сексуальному насилию со стороны 16-летнего подростка в Роанне (Франция), находится под следствием за насилие, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Начато расследование в отношении отца маленькой девочки, которая предположительно стала жертвой сексуального насилия со стороны 16-летнего подростка. Расследование касается фактов «насилия при отягчающих обстоятельствах».

Мужчине грозит пять лет лишения свободы.

Напомним, ранее отец девочки избил 16-летнего подростка по подозрению в том, что тот проник в его дом и изнасиловал 6-летнюю дочь. Мать 6-летней девочки обнаружила в комнате дочери молодого человека. Подросток сбежал, но мать смогла опознать молодого человека.