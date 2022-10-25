Сорочинск, Оренбургская область, , 14:43 — REGNUM В Сорочинском городском округе Оренбургской области объявлен карантин по бешенству. Указ губернатора опубликован на портале официальном интернет-портале правовой информации.

Карантин Rostoblvet.ru

Очаг заболевания выявлен на личном подворье. Неблагополучным пунктом по бешенству стала территория, прилегающая к эпизоотическому очагу, радиусом 500 метров. Ограничения действуют в неблагополучном пункте в течение 60 дней. В частности, ограничения касаются охоты, проведения ярмарок, ввоза и вывоза животных.

Стоит отметить, в 2021 году в Оренбуржье выявили неблагополучных пунктов по бешенству. В 2020 году было установлено 36 неблагополучных пунктов, в 2019 году — 11.