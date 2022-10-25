Бишкек, 25 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Правительство Киргизии вводят запрет на вывоз угля с территории республики автомобильным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Вагоны с углем

Исключением являются пункты пропуска «Иркештам автодорожный» и «Торугарт автодорожный», расположенные на границе с Китаем.

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Отмечается, что запрет носит временный характер и будет действовать в течение шести месяцев.

Премьер-министр Акылбек Жапаров поручил Министерству экономики и коммерции уведомить о появлении нового запрета Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию. А Министерству иностранных дел — проинформировать исполнительный комитет СНГ.

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