Бердянск, Запорожская область, 25 октября 2022, 14:52 — REGNUM К единой газотранспортной системе России подключили Запорожскую область. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, первым городом, который начал получать газ, стал Бердянск.
После запуска нового газопровода «голубое топливо» подадут в Мелитополь и другие населённые пункты области.
Как сообщало ИА REGNUM, газоснабжение Запорожской области было прервано в июле 2022 года по решению киевских властей.