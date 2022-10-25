Бердянск, Запорожская область, 25 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. К единой газотранспортной системе России подключили Запорожскую область. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, первым городом, который начал получать газ, стал Бердянск.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Газ подаётся на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домах. В тепле уже находится три тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались», — цитируют его РИА Новости.

После запуска нового газопровода «голубое топливо» подадут в Мелитополь и другие населённые пункты области.

Как сообщало ИА REGNUM, газоснабжение Запорожской области было прервано в июле 2022 года по решению киевских властей.