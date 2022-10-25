Москва, 25 октября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Постепенное вступление в силу все новых пакетов западных санкций должны усиливать торговые ограничения, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

(сс) IvanStudenov Контейнеры для перевозки товаров

«По данным Eurostat, в целом экспорт из ЕС в Россию за семь месяцев 2022 сократился на 33% к аналогичному периоду 2021 года.

Это является следствием санкций, добровольных решений европейского бизнеса об уходе с российского рынка, трудностей с логистикой и расчетами.

В это же время как импорт в ЕС из России увеличился за это время почти на 70% благодаря росту цен на энергоресурсы. В обоих случаях речь идет о стоимостных объемах.

Это — общая картина, и постепенное вступление в силу все новых пакетов санкций должны усиливать торговые ограничения как на экспорт, так и на импорт. А изменения от месяца к месяцу, скорее, можно рассматривать как флуктуации (колебания), — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле шесть стран Евросоюза увеличили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, а 16 государств ЕС нарастили импорт российских товаров.

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