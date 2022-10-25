София, , 14:39 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев отложил консультации с представителями основных парламентских сил по формированию нового кабинета министров страны. Об этом 25 октября сообщает БНР.

Президент Болгарии Румен Радев President of Bulgaria Office

Согласно официальной информации, причиной такого шага Радев назвал «необходимость всех структур Народного собрания (парламента) найти пути для полноценного сотрудничества в зале заседания высшего законодательного органа».

«Сейчас нет смысла спешить с выдачей мандата на создание кабмина, — резюмировал, в частности, он. — Народные депутаты должны выработать единую позицию относительно выхода Болгарии из политического и экономического кризиса».

Позиция Радева вызвала одобрение абсолютного большинства членов парламента Болгарии.

Напомним, 48-е болгарское Народное собрание начало свою работу 12 октября нынешнего года. До момента создания обновленного кабмина функции исполнительного органа будет осуществлять так называемое «служебное правительство» в главе с Гылыбом Доневым.