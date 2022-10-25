Рига, 25 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В городе Лиепая (западная Латвия) утром 25 октября был начат снос советского военного памятника «Защитникам Лиепаи. 1941». Об этом сообщил латвийский портал rus. lsm. lv.

Portsinfo.ru Морской порт Лиепая

Отмечается, что данный памятник был внесен парламентом страны в список объектов, подлежащих обязательному принудительному демонтажу до 15 ноября 2022 года, под третьим номером. Первый номер был у ранее расположенного в рижском парке Победы мемориальному комплексу Освободителям Риги, который был снесен в августе нынешнего года.

Утром 25 октября, еще затемно, монумент в Лиепаи был огорожен, место оцеплено отрядами полицейских. Рядом с объектом закрыта одна полоса движения. К нему подогнана тяжелая техника, в том числе большой строительный кран.

Отмечается, что это последний из еще остававшихся в городе советских военных монументов, лиепайчане его называют «гранатометчик» за характерную центральную фигуру монумента в военной форме. Памятник работы латвийского скульптора Звирбулиса был открыт в 1960 году.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.