Москва, , 14:39 — REGNUM Законопроект о расширении полномочий Минпромторга РФ в части обеспечения министерств, российский регионов и юрлиц промышленной продукцией, произведенной на территории России, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с депутатом Владимиром Гутенёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы пояснили, что поправки нужны для создания условий по формированию спроса на отечественную продукцию со стороны заказчиков. По их мнению, проектируемые положения законопроекта позволят увеличить производство импортозамещающей продукции и ограничить допуск иностранных товаров к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд.

В условиях жесткого экономического и политического давления со стороны недружественных государств в отношении России реализация законопроекта будет иметь особое значение для обеспечения национальный и экономической безопасности страны, указано в сопроводительных материалах.

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