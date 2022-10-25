Москва, 25 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Законопроект о расширении полномочий Минпромторга РФ в части обеспечения министерств, российский регионов и юрлиц промышленной продукцией, произведенной на территории России, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с депутатом Владимиром Гутенёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы пояснили, что поправки нужны для создания условий по формированию спроса на отечественную продукцию со стороны заказчиков. По их мнению, проектируемые положения законопроекта позволят увеличить производство импортозамещающей продукции и ограничить допуск иностранных товаров к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд.

В условиях жесткого экономического и политического давления со стороны недружественных государств в отношении России реализация законопроекта будет иметь особое значение для обеспечения национальный и экономической безопасности страны, указано в сопроводительных материалах.