Таллин, , 14:36 — REGNUM Стеклянный монумент «Крест Свободы», расположенный на площади Свободы в Таллине, влетает эстонским налогоплательщикам в копеечку. Об этом сообщил местный портал objektiiv. ee.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Только в 2022 году планировалось потратить на ремонт памятника более полумиллиона евро, но из-за сорвавшегося тендера работы пришлось отложить. На обновление системы освещения и автоматики «Креста Свободы» деньги — 600 000 евро — уже выделены, однако желающих за такие деньги выполнить работы не нашлось.

Монумент находится на балансе Военного музея Эстонии, руководство которого собирается провести новый конкурс. Как признает издание, содержание этого памятника — дело необычайно затратное. Например, в 2021 году пришлось поменять освещение задней стены памятника, что обошлось примерно в 50 000 евро.

В предыдущие пять лет были проведены работы на сумму более 500 000 евро. Так, в 2016 году заменили панели и освещение задней стены, что обошлось в 75 000 евро, в 2017 году были проведены работы по замене гранитных плит у подножия памятника за 76 000 евро. 2018 год ознаменовался заменой главной лестницы монумента, светильников, а также стеклянных деталей за 237 000 евро, а в 2019 году поменяли стеклянные детали самого креста, что обошлось в 89 000 евро.

При этом расходы на обслуживание памятника и связанные с ним энергозатраты составляют около 70 000 евро в год.