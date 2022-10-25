Москва, 25 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Солнечное затмение можно наблюдать во вторник, 25 октября, во многих российских регионах. Очевидцы астрономического явления 25 октября выкладывают его фотографии и видеозаписи на своих страницах в соцсетях и в телеграм-каналах.

Nasa.gov Затмение Солнца

Это затмение солнца станет последним в 2022 году. Частное затмение можно наблюдать в Гренландии, Европе и на Урале, а также в Западной Азии и Северо-Восточной Африке.

При этом следующее солнечное затмение произойдёт только 20 апреля 2023 года и его смогут увидеть только жители южного полушария нашей планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Петербурге с 12:15 мск 25 октября можно наблюдать частичное солнечное затмение.