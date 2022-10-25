Стамбул, Турция, , 14:36 — REGNUM В Азербайджане успешно внедряется «турецкая модель» по формированию армии. Об этом 25 октября на выставке Saha Expo в Стамбуле заявил глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов.

Закир Гасанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большая часть работ выполнена. Изменена организационно-штатная структура, система, в основном, управление», — сказал Гасанов.

Он подчеркнул, что нововведения уже успешно показали себя во время последних боёв. Министр также отметил, что Азербайджан тесно сотрудничает с Турцией в военной сфере, включая оборонную промышленность.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган и Алиев открыли международный аэропорт в Зангелане