Стамбул, Турция, 25 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Азербайджане успешно внедряется «турецкая модель» по формированию армии. Об этом 25 октября на выставке Saha Expo в Стамбуле заявил глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Закир Гасанов

«Большая часть работ выполнена. Изменена организационно-штатная структура, система, в основном, управление», — сказал Гасанов.

Он подчеркнул, что нововведения уже успешно показали себя во время последних боёв. Министр также отметил, что Азербайджан тесно сотрудничает с Турцией в военной сфере, включая оборонную промышленность.