Киевские каратели обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS
Луганск, 25 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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РСЗО HIMARS
«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 12:50 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.