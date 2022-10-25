Чебоксары, , 14:33 — REGNUM В Чувашии на границах дорог установят три стелы с символикой республики. На эти цели потратят почти 8,6 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот из документации https://zakupki.gov.ru/

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» минтранса. Речь идёт об изготовлении и установке стел на трёх дорожных участках: на дороге Чебоксары — Сурское до границы Ульяновской области (км 204+740), федеральной трассе М-7 Волга (км 735+200) и дороге А-151 Цивильск — Ульяновск (км 122+800).

Стелы будут представлять собой композитные панели с объёмными буквами (размер 5795×2000 мм) и с гербом Чувашии. Работы будут выполняться в два этапа: с 1 ноября по 31 декабря 2022 года, с 1 января по 31 марта 2023 года.

Начальная цена контракта составила 8 593 020 рублей. По итогам конкурса она снижена на 3020 рублей — до 8 590 000 рублей. Средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

Как следует из документа, контракт заключён с ООО «Воддорстрой» (Цивильский район Чувашии).