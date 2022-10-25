Челябинск, , 14:32 — REGNUM В Челябинской области директор одной из фирм уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 15 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Сборщики налогов Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что преступную деятельность он вёл в 2018–2020 годах. Так, им была предоставлена в налоговые органы заведомо ложная информация о фиктивных сделках, которая позволила предъявить налоговые вычеты по налогам на прибыль и добавленную стоимость.

Преступление выявили сотрудники ФНС России. Возбуждено и расследуется уголовное дело.