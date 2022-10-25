Челябинск, 25 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Челябинской области директор одной из фирм уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 15 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Сборщики налогов

Установлено, что преступную деятельность он вёл в 2018–2020 годах. Так, им была предоставлена в налоговые органы заведомо ложная информация о фиктивных сделках, которая позволила предъявить налоговые вычеты по налогам на прибыль и добавленную стоимость.

Преступление выявили сотрудники ФНС России. Возбуждено и расследуется уголовное дело.