Москва, , 14:31 — REGNUM Ситуация в федеральном бюджете в этом году напряженная. Поэтому, вероятно, происходит пересмотр оснований, по которым регионам устанавливались трансферты, и корректировка их размеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Финансы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В целом, их сумма за девять месяцев 2022 года увеличилась на 12%, а по итогам года ожидается немного выше, чем в 2021 году.

Возможно, сокращение трансфертов в часть регионов России связано и с неплохими оценкам доходов регионов в 2022 году.

По оценкам Минфина, они достигнут 19 трлн руб., что на 1,6 трлн руб. превышает результат 2021 года. В основном это обусловлено сильными показателями начала года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов сократило объем трансфертов в каждый пятый регион России (18 субъектов РФ) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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