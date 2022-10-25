Москва, 25 октября 2022, 14:31 — REGNUM Ситуация в федеральном бюджете в этом году напряженная. Поэтому, вероятно, происходит пересмотр оснований, по которым регионам устанавливались трансферты, и корректировка их размеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов сократило объем трансфертов в каждый пятый регион России (18 субъектов РФ) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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