Москва, 25 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Ситуация в федеральном бюджете в этом году напряженная. Поэтому, вероятно, происходит пересмотр оснований, по которым регионам устанавливались трансферты, и корректировка их размеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«В целом, их сумма за девять месяцев 2022 года увеличилась на 12%, а по итогам года ожидается немного выше, чем в 2021 году.

Возможно, сокращение трансфертов в часть регионов России связано и с неплохими оценкам доходов регионов в 2022 году.

По оценкам Минфина, они достигнут 19 трлн руб., что на 1,6 трлн руб. превышает результат 2021 года. В основном это обусловлено сильными показателями начала года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов сократило объем трансфертов в каждый пятый регион России (18 субъектов РФ) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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