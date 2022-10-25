25 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Что после заявленной ЕС конфискации российских активов остановит условных китайцев от вывода своих активов из Евросоюза? Ведь сегодня — Россия, а завтра — КНР. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 15:25 — REGNUM Признание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен что ЕС хочет не только заморозить, но и конфисковать активы России, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди отмечают, что странно ждать чего-то другого от тех, у кого в крови воровство, пиратство и грабеж.

Матейсен И. М. Школа воров. 1852

«Сначала пусть госпожа Ф. отменит частную собственность в Европе. Посмотрим, что начнётся в самой Европе после мудрых действий Урсулы», — иронизирует Светлана.

«Ну странно ожидать чего-то от людей, у которых воровство, пиратство и грабеж на уровне ДНК заложены. Они всю свою историю грабили и продолжают это делать», — напомнил Владимир.

«Так в исполнении Урсулы звучит подстрочный перевод фразы: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы разблокировать капиталы», — считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Типичные воры. Посмотрим, сколько эти халявные деньги им счастья принесут», — заметила Анна.

«Конфисковать собственность всех недружественных стран в РФ. Все активы. Не?» — рассуждает Виктор Темников.

«Воровство ЕС дорого обойдется для народов ЕС», — считает Дмитрий Аксенов.

«Истинные законники: крадут, но по закону!» — иронизирует Марина.

«Мы не знаем, как забрать у вас ваши деньги, потому что подобной неправовой базы не существует, но мы ее придумаем», — развивает тему Юлия.

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«Воистину, собака лает. Урсуле место там, в чем она по профессии привыкла ковыряться. Ворьё — оно и есть ворьё, уже не скрывают… Ну что же, всё равно заберём обратно — так или иначе. А ЕС и прочим сатанистским кружкам пора к Бандере», — считает Константин.

«Ну хорошо. Один раз вы украли эти деньги. Но какой дурак больше разместит свои валютные запасы в евро или долларе? Больше дураков нет. Поэтому Китай и другие страны стали резко избавляться от доллара. Ну а что дальше? Теперь в перспективе придется покупать нефть, газ за национальные валюты стран-продавцов. Но для этого что-то надо будет им продать. Поэтому США и перевозят всю европейскую промышленность к себе, потому что понимают, что эра печатных станков закончилась и придется жить по средствам», — поделился мнением Алексей Арустамов.

«До каких пор Россия будет только смотреть и комментировать с задней скамьи, как плохой ученик, страдающий от учительского выговора, и [когда], наконец, начнет действовать на опережение и предпринимать свои шаги?! Если европейские расисты и колонизаторы из Брюсселя украдут российские деньги, то вы захватите их корабли, поезда и самолеты и заберите всё, что несёт синюю звезду брюссельской олигархии», — призывает Михаил В.

«Беспредел творят, нужно на такую же сумму конфисковать и их собственность в России. Уважаемые депутаты, подготовьте юридическую базу», — соглашается Юрий Кульба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу. При этом она указала, что так ЕК якобы защищает «верховенство закона».

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