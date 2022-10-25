Тбилиси, 25 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) будет добиться введения санкций против крупнейшего бизнесмена в Грузии, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом 25 октября заявила журналистам депутат парламента Грузии от ЕНД Хатия Деканоидзе, комментируя слова представителя Госдепа США Неда Прайса.

Parliament.ge Хатия Деканоидзе

Он заявил, что Вашингтон продолжит сотрудничать в Тбилиси, не смотря на введённые Киевом санкции против семьи и окружения Иванишвили. Деканоидзе считает, что нужно дальше давить на основателя «Мечты».

«Наша позиция твердая, мы обязательно будем работать в направлении санкций, это выявилось несколько дней назад, это будут санкции в отношении олигарха Бидзины Иванишвили, который является серьезной проблемой для безопасности региона, а также для демократии Грузии», — сказала депутат.

Деканоидзе подчеркнула, что санкции в отношении грузинских граждан, которых подозревают в сотрудничестве с Россией, не означает, что ограничения ввели против Грузии.

Напомним, в грузинской оппозиции «олигархом» называют основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, несмотря на то, что он в январе 2021 года он покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики.