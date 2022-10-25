Калуга, , 14:33 — REGNUM Жительница Калуги обвиняется правоохранителями в мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщили 25 октября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Мошенница Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Следствием установлено, что 30-летняя обвиняемая, действуя по предоставленной турфирмой доверенности, заключала договоры с жителями региона на туристические поездки. Граждане вносили 100% предоплату за приобретение туристического продукта, после получения денежных средств, злоумышленница переставала выходить на связь с клиентами, а деньги тратила на собственные нужды. Общий ущерб, причиненный 30 потерпевшим, превысил два миллиона рублей.

Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд. Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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