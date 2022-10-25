Краснодар, , 14:26 — REGNUM Труженики села Краснодарского края собрали более 15 млн тонн зерна. Об этом 25 октября в своём телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Урожай Donland.ru

«Кубанский каравай этого года — 15 млн 100 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. Мы собрали рекордный урожай пшеницы — 10,7 млн тонн. Нам нет равных по урожайности — 67,4 центнера с гектара», — уточнил губернатор Краснодарского края.

Впервые на Кубани собрано 1,3 млн тонн подсолнечника.

Вениамин Кондратьев поблагодарил селян за труд и любовь к своему делу.