Хабаровск, , 14:24 — REGNUM В Хабаровском с января по сентябрь появились на свет более 9 тыс. малышей. Мальчиков чуть больше.

Новорожденная Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Чаще всего мальчиков называли именем Михаил и Артём. По-прежнему популярны имена: Александр, Матвей, Марк, Роман, Дмитрий, Тимофей, Лев. Выбирали родители и такие имена для детей как Добрыня, Ларион, Лукьян, Майкл и Яромир-Александр.

Девочек родилось чуть меньше — 4482. Чаще всего дочерей назвали Софиями, Евами, Алисами и Аннами. Растут и маленькие хабаровчанки с именами Ариэлла, Радислава, Забава, Агнесса, Аида, Аэлитта-Мария, Белла, Даная, Дария, Капиталина, Кристалина, пишет «Хабаровский край сегодня».