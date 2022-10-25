Хабаровск, 25 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Хабаровском с января по сентябрь появились на свет более 9 тыс. малышей. Мальчиков чуть больше.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новорожденная

Чаще всего мальчиков называли именем Михаил и Артём. По-прежнему популярны имена: Александр, Матвей, Марк, Роман, Дмитрий, Тимофей, Лев. Выбирали родители и такие имена для детей как Добрыня, Ларион, Лукьян, Майкл и Яромир-Александр.

Девочек родилось чуть меньше — 4482. Чаще всего дочерей назвали Софиями, Евами, Алисами и Аннами. Растут и маленькие хабаровчанки с именами Ариэлла, Радислава, Забава, Агнесса, Аида, Аэлитта-Мария, Белла, Даная, Дария, Капиталина, Кристалина, пишет «Хабаровский край сегодня».