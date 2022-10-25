Самара, 25 октября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Носилки для раненых начали изготавливать в одном из швейных цехов в Тольятти. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что в Самарской области люди продолжают объединяться для помощи военнослужащим.

Так, в одном из швейных цехов Тольятти начали изготавливать тенты от дождя, средства индивидуальной защиты, носилки для раненых, чехлы на сапоги.Отмечается, что к этой работе привлекают и учащихся колледжа сервисных технологий.

«Таким образом, студенты получают опыт и помогают в пошиве вещей для военных», — сообщает пресс-служба.

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