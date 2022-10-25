Москва, 25 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ сократило трансферты российским регионам, но в общем критических негативных последствий для бюджетов регионов по стране нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Минфин пересматривает и сокращает трансферты там, где считает, что дополнительная помощь в таких объемах не нужна и собственных доходов достаточно для обеспечения региональных бюджетов.

На фоне санкций и трудного экономического положения страны, а также учитывая прогноз дефицита федерального бюджета на ближайшие три года, ожидать резкого роста трансфертов вряд ли стоит.

Скорее всего, они будут поддерживаться на планируемом уровне», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря по сентябрь 2022 года были сокращены трансферты Министерством финансов РФ в 18 российских регионов.

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