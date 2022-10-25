Херсон, 25 октября 2022, 14:23 — REGNUM Телевышка и центр областного телевидения в Херсоне взяты под охрану сотрудниками Росгвардии, сообщили 25 октября в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники обеспечивают пропускной режим на охраняемых объектах, патрулируют прилегающую к объектам территорию. Также проводятся комплексно-профилактические мероприятия по антитеррористической защищённости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области заявили о скором возобновлении вещания телекомпании «Таврия».