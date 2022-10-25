Херсон, 25 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Телевышка и центр областного телевидения в Херсоне взяты под охрану сотрудниками Росгвардии, сообщили 25 октября в пресс-службе ведомства.

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«Телевышка и телецентр являются критически важными объектами, и одна из наших задач — это обеспечение безопасности, работоспособности данных объектов, предотвращение диверсионных и террористических актов», — рассказал офицер спецподразделения Росгвардии.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники обеспечивают пропускной режим на охраняемых объектах, патрулируют прилегающую к объектам территорию. Также проводятся комплексно-профилактические мероприятия по антитеррористической защищённости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области заявили о скором возобновлении вещания телекомпании «Таврия».