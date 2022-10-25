Джакарта, 25 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе надеется, что Индонезия сможет оказать поддержку его стране на саммите G20, который состоится в ноябре на Бали, сообщает Antara.

UNCTAD Мухаммед Штайе

«Мы обсудили с Его превосходительством президентом реализацию саммита G20. Мы надеемся, что Индонезия сможет передать поддержку Палестине на форуме», — заявил Мохаммед Штайе.

Палестина желает Индонезии успехов в организации саммита G20.

Индонезия и Палестина подписали ряд меморандумов о взаимопонимании, которые, по словам Мохамеда Штайе, продемонстрировали реальную поддержку Индонезии Палестине в форме гуманитарной помощи и наращивания потенциала.

Премьер-министр также приветствовал большое количество индонезийских туристов, посетивших мечеть Аль-Акса.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе пригласил президента Индонезии Джоко Видодо в Иерусалим помолиться вместе с прихожанами в мечети Аль-Акса после того, как Палестина станет независимой.

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