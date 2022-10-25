Москва, 25 октября 2022, 14:28 — REGNUM Попытки атак киевских боевиков на николаево-криворожском направлении отразили российские войска. ВСУ за сутки потеряли убитыми до 130 человек, сообщил 25 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Специальная военная операция России
Специальная военная операция России
Министерство обороны Российской Федерации

Он уточнил, что противник попытался атаковать позиции российских войск силами двух ротных тактических групп. Атаки были предприняты в направлении населённых пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области.

«Все атаки отражены», — сказал Конашенков.

За сутки на этом направлении уничтожено до 130 военнослужащих ВСУ, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

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