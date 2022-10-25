Москва, 25 октября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Попытки атак киевских боевиков на николаево-криворожском направлении отразили российские войска. ВСУ за сутки потеряли убитыми до 130 человек, сообщил 25 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что противник попытался атаковать позиции российских войск силами двух ротных тактических групп. Атаки были предприняты в направлении населённых пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области.

«Все атаки отражены», — сказал Конашенков.

За сутки на этом направлении уничтожено до 130 военнослужащих ВСУ, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

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