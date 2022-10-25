Загреб, 25 октября 2022, 14:21 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович не принял участие в международном форуме «Крымская платформа», который прошел в Загребе 24 октября, и отказался от встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сославшись на занятость, сообщает портал EURACTIV.

Зоран Миланович
Зоран Миланович
Damir Sencar

Свое неучастие Миланович объяснил тем, что это «парламентская, а не президентская инициатива».

Вместо этого президент, известный своими резкими высказываниями, отправился в заранее запланированный визит в город на побережье Адриатического моря и заявил, что «через две недели Пелоси не будет такой, как сейчас, потому что республиканцы одержат убедительную победу». Выборы в Конгресс США назначены на 8 ноября.

На саммите в Загребе, так называемой «Крымской платформе», собрались государственные деятели примерно из 40 стран, а также представители международных организаций.

«Я вижу много цинизма и нечестности по отношению к [народу б. УССР и СВО], и я не хочу этому способствовать, — сказал Миланович. — В конце концов, американцам и русским придется сесть за стол переговоров, потому что они ведут опосредованную войну за [б. УССР], и народ [б. УССР] платит за это страшную цену. Я не знаю, почему никто не осмеливается говорить об этом открыто, но это правда».

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