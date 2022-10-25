Загреб, 25 октября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович не принял участие в международном форуме «Крымская платформа», который прошел в Загребе 24 октября, и отказался от встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сославшись на занятость, сообщает портал EURACTIV.

Damir Sencar Зоран Миланович

Свое неучастие Миланович объяснил тем, что это «парламентская, а не президентская инициатива».

Вместо этого президент, известный своими резкими высказываниями, отправился в заранее запланированный визит в город на побережье Адриатического моря и заявил, что «через две недели Пелоси не будет такой, как сейчас, потому что республиканцы одержат убедительную победу». Выборы в Конгресс США назначены на 8 ноября.

На саммите в Загребе, так называемой «Крымской платформе», собрались государственные деятели примерно из 40 стран, а также представители международных организаций.

«Я вижу много цинизма и нечестности по отношению к [народу б. УССР и СВО], и я не хочу этому способствовать, — сказал Миланович. — В конце концов, американцам и русским придется сесть за стол переговоров, потому что они ведут опосредованную войну за [б. УССР], и народ [б. УССР] платит за это страшную цену. Я не знаю, почему никто не осмеливается говорить об этом открыто, но это правда».