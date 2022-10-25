Москва, , 14:20 — REGNUM В подготовке призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей России принимают участие ветераны подразделения антитеррора «Альфа». Об этом 25 октября рассказал на пресс-конференции, посвященной 30-летию Международной ассоциации ветеранов «Альфы», президент организации Герой России Валерий Канакин.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Непосредственно на месте, может быть, не так освещается, но принимают участие (ветераны «Альфы»), да, это необходимо. Сегодня мы даже смотрим перспективы, где мы бы ещё могли быть полезны поделиться своими знаниями и опытом», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также вице-президент Международной ассоциации «Альфа» Александр Репин уточнил, что организация в настоящее время осуществляет реализацию помощи участвующим в спецоперации воинам спецназа и другим силовикам, которым передаются медикаменты и предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова разговаривать и с Соединенными Штатами, и с другими странами, и с папой Римским, чтобы найти разрешение ситуации на территории б. УССР.