Казань, , 14:18 — REGNUM Для мобилизованных граждан и их семей в Татарии ввели новую меру поддержки. Регистрировать недвижимость у них будут за один день, сообщила 25 октября заместитель руководителя управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Эмблема Росреестра Rosreestr.ru

«При обращении заявителей, подтвердивших участие близких родственников в специальной военной операции, поданные ими документы будут рассмотрены в приоритетном порядке, к каждому конкретному случаю будет применен индивидуальный подход», — сказала она.

Для ускоренной регистрации в МФЦ необходимо подать заявление, к которому приложить копии документов, подтверждающих родство с членом семьи мобилизованного. Для подтверждения статуса призывника потребуется повестка либо другой документ военного комиссариата.

С 26 октября с 09:00 до 15:00 (ежедневно) будет работать горячая линия: (843) 255-25-71.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии пожилых родственников мобилизованных обеспечат путевками на санаторно-курортное лечение.

Читайте также: В Татарии мобилизованных дополнительно экипировали