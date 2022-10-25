Берлин, , 14:17 — REGNUM Конфискация российских зарубежных активов станет беспрецедентным случаем — чтобы сделать её возможной, нужно выработать правовое решение, но это непросто. Об этом 25 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

«Это очень сложный правовой вопрос. Требуется большая работа. Мы должны изучить, что возможно, а что — нет, в рамках правовых принципов. Но перед нами стоит беспрецедентная мера», — сказал Шольц.

Он добавил, что не ожидает скорого решения по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка, а конфискация российских активов в Европе.

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