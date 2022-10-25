Владикавказ, 25 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. На пункте пропуска «Верхний Ларс» собралась очередь из более 840 автомобилей. Это грузовики, легковых машин в очереди нет, сообщил вице-премьер Мурат Агузаров в ходе еженедельного аппаратного совещания.

Sputnik Верхний Ларс

«В настоящее время общее количество ожидающего проезда транзитного автотранспорта на дорогах республики составляет 842 грузовые автомашины, легковых нет. Водителям и пассажирам оказывается необходимая помощь», — цитирует Агузарова ТАСС.

По словам вице-премьера, за прошедшую неделю через пункт пропуска «Верхний Ларс» проехали в обоих направлениях более 17 тыс. автомобилей. Число граждан, которые пересекли границу в сторону Грузии и на въезд в Россию, составило 43 615 человек.